Portugal com 497 novos casos de covid e 5 mortes

O número de infetados (casos confirmados) em Portugal aumentou para, o que representa, segundo os dados da Direção Geral de Saúde (DGS) divulgados este sábado, 12 de setembro. Ontem tinham sido reportados 687 novos casos, o número de infeções diárias mais elevado desde 16 de abril.

O número de vítimas mortais por covid-19 aumentou para 1.860, mais 5 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.855. Os casos ativos voltaram a subir, pelo 29º dia consecutivo, atingindo os 17.556 casos, mais 242 que na véspera.



Há 250 doentes recuperados. No total, são já 43.894 os que recuperaram da doença.



O número de doentes que precisam de internamento aumentou 34, havendo atualmente 438 pessoas internadas, sendo que 59 estão em unidades de cuidados intensivos, mais 5 que ontem.



Lisboa e Vale do Tejo com 49% dos novos casos



A região de Lisboa e Vale do Tejo regiou o maior número de novos casos, com 243 das 497 novas infeções a serem registadas nesta região. Já o Norte do país identificou 178 novas infeções e os arquipélagos dos Açores e da Madeira, dois cada.



Quatro das cinco vítimas mortais foram na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Norte.



Segundo o boletim da DGS, já morreram 853 pessoas no Norte por covid-19, 698 em LVT, 254 no Centro, 22 no Alentejo, 18 no Algarve e 15 nos Açores.