Portugal com 541 novos casos de covid-19 e 15 mortes

O relatório diário da Direção-Geral da Saúde, relativo a sábado, 13 de março, dá conta de 541 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, com o número a registar nova descida e mantendo a tendência ao longo da semana.O número de óbitos também tem vindo baixar e ontem, sábado, situou-se nos 15O número de casos ativos no país é agora de 38.156 e os serviços de saúde contabilizaram 3.158 recuperados.Também o número de pessoas internadas nos hospitais continua a recuar. São atualmente 976, menos quatro que no dia anterior. Em unidades de cuidados intensivos continuam 242 doentes, menos 11.A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser aquela que mais novos casos registam, com 242 novos infetados. A Norte foram mais 108 e na região Centro há 115 novos casos. No Alentejo contam-se mais 27 e no Algarve apenas nove.O maior número de óbitos, seis, ocorreu também em Lisboa e Vale do Tejo,na regiões Norte e Centro quatro e no Alentejo uma. No Algarve, Açores e Madeira não foi registada qualquer mortte.