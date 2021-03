Portugal com 564 novos casos de Covid e 19 mortes

O relatório diário da Direção-Geral da Saúde dá conta de 564 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, com o número a registar nova descida e mantendo a tendência verificada na última semana.O número de casos ativos no país é agora de 40.788 e os serviços de saúde contabilizaram 6.489 recuperados.Verificaram-se 19 óbitos, elevando para 16.669 o nuero de mortes para covid-19 no país desde o início da pandemia.Também o número de pessoas internadas nos hospitais continua a recuar. São atualmente 960, menos 66 que no dia anterior. Em unidades de cuidados intensivos continuam 253 doentes, menos 13.A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser aquela que mais novos casos registam, com 208 novos infetados. A norte foram mais 132 e na região centro há 114 novos casos. No Alentejo contam-se mais 26 e no Algarve apenas mais quatro.O maior número de óbitos, 13, ocorreu também em Lisboa e Vale do Tejo. No Algarve não foi registada nenhuma morte e no Alentejo uma.(notícia atualizada às 14:20)