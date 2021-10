Portugal com 704 novos casos de covid-19 e sete mortes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

um total de 18.034 o número de óbitos associados à covid-19 desde o início da pandemia.



Desde o início da pandemia já foram infetadas

Ao contrário de sexta, a região Norte registou o maior número de novos casos: 235. Já região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foi responsável por 230 novas infeções, a região Norte 112, o Alentejo registou 59 casos, o Algarve 44 e, nas ilhas, a Madeira viu o número de infeções subir em 11 casos e os Açores em 13.



Foram registados 704 novos casos de covid-19 em Portugal, nas últimas 24 horas. Segundo os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde, houve ainda sete mortes provocadas pela doença, elevando para1.074.813 pessoas, sendo que destas 1.026.795, mais 767 que na véspera, já recuperaram da doença, de acordo com o boletim diário conhecido este sábado.O relatório mostra ainda que há menos 70 casos ativos do que ontem, deixando em 29.984 o número de casos ativos atualmente.O número de doentes que requerem internamento registou uma evolução positiva. São agora 321, menos 11, o número de doentes internados no hospital devido a complicações causadas pela doença. Ainda assim aumentou em três, para 55, o número de pacientes em unidades de cuidados intensivos.Em relação às mortes, Norte e LVT registaram três óbitos cada e o Algarve reportou também um óbito.