Portugal com 763 novos casos de covid-19 e uma morte

A região de Lisboa e Vale do Tejo voltou a concentrar o maior número de novas infeções (300), seguida pela região Centro, com 169 casos, e pelo Norte do país, com mais 153 casos.No Sul houve 66 novas infeções, Madeira com 36 e Açores com 30. Já no Alentejo foram registadas 9 novas infeções.O número de internamentos aumentou em 17, subindo para 335. Em unidades de cuidados intensivos há menos 5 pessoas. Estou agora 59 pessoas nestes cuidados.