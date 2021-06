Portugal com mais 1.183 casos confirmados. Dois terços são na grande Lisboa

Com mais 1.183 novos casos contabilizados este sábado de doentes com covid-19, a incidência a nível nacional está agora nos 100,2 por 100 mil habitantes. O R(t) é de 1,14 a nível nacional de sobre para 1,15, se considerarmos apenas o continente.

A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza hoje 761 novos casos confirmados de infeções, o correspondente a 65% dos 1.183 de testes positivos registados, de acordo com os dados da Direção-geral de Saúde.

O boletim diário mostra, por outro lado, que há agora 99 pessoas nos cuidados intensivos, mais cinco do que no dia anterior. No total, estão internados em todo o país 389 doentes com covid-19.

Estão em vigilância 37.701 pessoas e um total de 27.723 doentes ativos.