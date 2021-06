Portugal com mais 1.350 casos e 6 mortes. Rt atinge 1,12

O boletim diário da Direção Geral da Saúde dá conta de mais 1.350 casos de covid-19 em Portugal registados durante a terça-feira.Foram ainda reportadas 6 mortes causadas pela doença.

Nas enfermarias estão agora 351 doentes, mais cinco do que no boletim anterior, sendo que nas Unidades de Cuidados Intensivos estão ainda 83 doentes, mais quatro do que na véspera.





No que diz respeito aos parâmetros impostos pelo Governo na matriz que dita o desconfinamento, o país está a aproximar-se de limites perigoso, sobretudo no que diz respeito ao índice de transmissibilidade que atinge agora o 1,12 a nível nacional e 1,13 no continente.





O índice de transmissão do vírus era na segunda-feira em todo o território nacional de 1.09, e 1,10 no continente.

Também a incidência acumulada a 14 dias subiu significativamente ao atingir os 91 casos por 100 mil habitantes em todo o país e 90,5 no continente.









A incidência era de 84,5 na segunda-feira para todo o território nacional e de 83,4 no continente.





A nível nacional, a DGS informa ainda que recuperaram da doença mais 589 pessoas, para um total de 817.092. Face aos novos casos confirmados, o total de infeções ativas aumenta em 755, para os 26.248.





Em vigilância a mantêm-se 32.287 contactos, mais 82 do que os avançados no último boletim.



Lisboa e Vale do Tejo concentra 69% dos casos

Dos 1.350 casos confirmados esta terça-feira, 928 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) que contempla 68,7% de todas as infeções registadas no país e o maior número de casos diários na região desde 19 de fevereiro. Foi também em Lisboa e Vale do Tejo que se registaram as seis vítimas mortais reportadas.



Aliás, as 928 infeções em LVT superam o total nacional diário registado desde 6 de março, com exceção dos 973 casos reportados em Portugal ontem.





Também a situação no Algarve tem vindo a piorar com a maior abertura à circulação internacional e mesmo ao aumento das temperaturas. A região apresenta hoje 90 novos casos que, apesar do peso reduzido no total nacional, representam o maior número desde 17 de fevereiro.





A DGS dá ainda conta de 199 novas infeções no Norte, 85 no Centro e 30 no Alentejo. Nas regiões autónomas contabilizaram-se 2 novos casos na Madeira e 16 nos Açores.