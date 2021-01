Portugal com mais 13.544 casos e recorde de 221 mortes devido à covid

Nas últimas 24 horas foram identificados em Portugal mais 13.544 casos de pessoas infetadas pela covid-19, segundo os dados divulgados esta quinta-feira, 21 de janeiro, pela Direção Geral de Saúde (DGS). Este número representa uma ligeira descida face a ontem, quando foram registados 14.647 novos casos, o número mais elevado de sempre. Há agora um total de 595.149 casos de contágio confirmados no país.





No que respeita aos óbitos devido à covid-19, o número reportado esta quinta-feira marca um novo recorde: há a lamentar mais 221 vítimas mortais no país, que elevam o total de mortes em Portugal desde o início da pandemia para 9.686. Foram mais óbitos do que ontem, em que foram registados 219.





Tal como os novos casos, também as recuperações baixaram face à véspera. Há agora mais 5.973 pessoas recuperadas do vírus, menos do que as 6.493 de ontem.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, aumentaram em 7.450 para 151.226.





Com os dados revelados esta quinta-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias subiu para 11.049, um novo máximo.





Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 1.346 novos casos por 100 mil habitantes, que é também um novo recorde. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, mais do que quadruplica o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes.





Já há mais de 700 pacientes nos cuidados intensivos





O número de doentes internados com covid-19 voltou a aumentar nas últimas 24 horas, ainda que a subida tenha sido inferior à registada na véspera. Segundo os dados da DGS, há mais 137 pessoas a receber cuidados hospitalares, depois do aumento de 202 de ontem.





Também nas unidades de cuidados intensivos há hoje mais pacientes, e o total já supera os 700. Depois do aumento de 11 anunciado ontem, hoje são mais 21 pacientes a precisar de cuidados intensivos, que elevam o total para 702.







LVT supera os 200 mil casos





Lisboa e Vale do Tejo foi responsável por 40% dos novos contágios, com 5.401 novos casos, que aumentam o total da região para 202.712. O Norte, por seu lado, com 4.510 novas infeções, foi responsável por 33%, contando já com um total de 270.894 casos confirmados.





Dos restantes novos casos, 2.539 foram no Centro, 638 no Alentejo, 355 no Algarve, 78 na Madeira e 23 nos Açores.

Quanto aos óbitos, 85 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 59 no Centro, 53 no Norte, 16 no Alentejo e 8 no Algarve. Na Madeira e Açores não há mais vítimas mortais a lamentar.