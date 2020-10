Portugal com mais 1.394 casos e 12 óbitos devido à covid-19

Nas últimas 24 horas, o número de infetados pela covid-19 em Portugal subiu para 83.928, o que representa mais 1.394 casos, de acordo com os dados revelados esta sexta-feira, 9 de outubro, pela Direção Geral de Saúde. Este valor traduz um aumento face aos novos casos de ontem (1.278) e é o segundo mais elevado desde o início da pandemia. Só a 10 de abril foram contabilizadas mais infeções num dia (1.516).





No que respeita aos óbitos, subiram para 2.062, o que significa mais 12 vítimas mortais face a ontem. Na quinta-feira houve a lamentar mais 10 mortes.





Os casos recuperados totalizam esta sexta-feira 52.164, um aumento de 647 face ao anterior registo.





O número de casos ativos, que resulta da subtração dos óbitos e casos recuperados ao total de casos confirmados, atingiu os 29.702, o número mais alto desde o início da pandemia.





Com os dados divulgados esta sexta-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias é agora de 949,1, uma subida face aos 876,9 de ontem.





Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 115,32 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, também aumentou face aos 110,51 de ontem.

Desde quinta-feira, há mais 10 pacientes internados, que elevam o total para 811, o número mais alto desde 9 de maio (815).





Quanto aos doentes internados em unidades de cuidados intensivos são agora 125, mais 10 do que ontem.





Norte com metade dos novos casos





A região Norte foi responsável por praticamente metade (49%) dos novos casos identificados nas últimas 24 horas, com um total de 689 novas infeções, que elevam o total dos casos na região para 30.800.





Os novos casos no Norte superaram os da região de Lisbo e Vale do Tejo, que contou mais 559 infeções face a ontem, que colocaram o total nos 42.266 casos.





Dos restantes, 96 foram no Centro, 11 no Alentejo, 31 no Algarve, 5 na Madeira e 3 nos Açores.





No que respeita aos óbitos, oito foram em Lisboa e Vale do Tejo, três no Norte e um no Centro.