Portugal com mais 15 mortes e 1.483 casos de covid-19

Esta sexta-feira registaram-se em Portugal mais 1.843 casos de pessoas infetadas pela covid-19 e 15 óbitos causados pelo vírus, segundo os dados revelados este sábado, 13 de novembro, pela Direção Geral de Saúde (DGS).





Há mais 41 internamentos do que na última sexta-feira, para um total de 465, e mais seis pacientes em cuidados intensivos, onde se encontram agora 75 pessoas.



Os números da DGS mostram que sete das mortes registadas tiveram lugar na região Centro, zona do país onde se têm registado alguns surtos em lares de idosos. Registaram-se outros 4 óbitos na zona Norte, dois na Grande Lisboa e dois no Algarve. No Alentejo não foram registadas mortes nas últimas 24 horas.



Apesar disso, é na Grande Lisboa que se registam mais infeções por covid-19: mais 498 casos confirmados no sábado. A zona Norte registou 388 novas infeções, o Centro 329, o Algarve 145 e o Alentejo apenas 46.



Os dados mostram que estão ativos em Portugal 37.931 casos de covid-19, havendo também mais 462 pessoas recuperados. Em vigilância estão 387 pessoas.