Portugal com mais 15 mortes e 673 casos de covid. Incidência de casos baixa e R(t) sobe marginalmente

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 673 casos de pessoas infetadas pela covid-19, segundo os dados revelados esta quarta-feira, 17 de março, pela Direção Geral de Saúde (DGS).

No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, foram registadas mais 15 vítimas mortais.



Para efeitos da matriz definida pelo Governo para acompanhar o processo de desconfinamento, a incidência baixou, sendo agora de 90,3 casos por 100 mil habitantes em 14 dias (79,1 casos considerando apenas Portugal Continental) enquanto o R(t) subiu marginalmente, passando de 0,83 para 0,84 (de 0,79 para 0,80 no Continente). Assim, Portugal continua com uma folga confortável no "quadrado verde", que permite prosseguir com o calendário definido para o desconfinamento. Para sair do verde é necessário que a incidência supere os 120 casos ou que o R(t) supere 1.









Os números de hoje traduzem uma subida de 4,8% face aos 642 casos reportados na quarta-feira passada. Em termos da média móvel a sete dias, um indicador menos volátil, regista-se um decréscimo de 31,9%.



Nos óbitos, as 15 mortes reportadas elevam o total desde o início da pandemia para 16.722.A média móvel a sete dias de óbitos caiu para 15, o menor valor desde 20 de outubro, com o número de vítimas mortais a ser inferior a 20 pelo sétimo dia consecutivo.



Com os números conhecidos esta quarta-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias subiu para 517.

Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 87 novos casos por 100 mil habitantes, tendo por base a estimativa de população mais recente do Instituto Nacional de Estatística (INE). Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, mantém-se abaixo do limite definido de 120 casos por 100 mil habitantes definido pelo Governo para o plano de desconfinamento e está no menor valor desde 23 de setembro.























Casos ativos caem há 45 dias e estão em mínimo de cinco meses





O relatório da DGS mostra 1.058 pacientes dados como recuperados, elevando o total de recuperações para 764.019.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 400, para 34.829, menor número desde 14 de outubro. Esta foi a 45.ª queda diária consecutiva no número de casos ativos. Face ao máximo de casos ativos, registado a 29 de janeiro, há agora menos 146.982 portugueses infetados.





Internamentos abaixo dos 900 e em mínimo desde 11 de outubro





No diz respeito aos números nos hospitais, as notícias são positivas. Estão agora internados menos 99 pacientes em Portugal, que colocam o total em 856, o menor valor desde 11 de outubro. Face ao máximo de 6.869, registado a 1 de fevereiro, a descida é já de 6.013.





No que respeita aos casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, a descida de 8 doentes, coloca o total de pacientes internados em UCI nos 205, mínimo desde 23 de outubro e 33.º dia consecutivo de descida. Face ao pico de 904 doentes em UCI, a 5 de fevereiro, a redução é de 699.







Norte com mais um caso do que Lisboa e Vale do Tejo

Dos novos casos identificados no país, 246 foram registados no Norte, o que representa 37% do total nacional.



Dos restantes novos casos, 245 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 84 no Centro, 45 na Madeira, 27 no Alentejo, 13 nos Açores e 13 no Algarve.

No que respeita aos óbitos, foram registados 10 em LVT, 66,6% do total. Dos restantes óbitos, 3 ocorreram no Norte, 1 no Centro e 1 no Algarve. Alentejo, Algarve, Açores e Madeira não registaram qualquer vítima mortal.



Desde o início da pandemia, o Norte totaliza 328.939 casos, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 308.963, o Centro com 116.389, o Alentejo com 28.799, o Algarve com 20.350. Na Madeira foram registados 8.218 contágios e nos Açores 3.912.



Já nas vítimas mortais, Lisboa e Vale do Tejo soma 7.055 óbitos, o Norte regista 5.284 e o Centro 2.977. No Alentejo as mortes ascendem a 965, enquanto no Algarve são 349, na Madeira são 64 e nos Açores 28.