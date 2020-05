Portugal com mais 15 mortes por covid-19 em 24 horas. Casos sobem 1,87%

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.089, o que traduz uma subida de 15 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.074, anunciou a DGS esta quarta-feira, 6 de maio.





O número de óbitos em 24 horas é superior aos 11 registados ontem.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 1,87% para 26.182, o que representa 480 novos casos em 24 horas, o número mais elevado desde 25 de abril.





Pela positiva, o total de doentes recuperados aumentou em 333, ascendendo a 2.076, o que representa 7,9% dos casos confirmados desde o início da pandemia. Na véspera o número de novos doentes recuperados havia sido de 31.Dez dos novos óbitos e 57 dos novos casos registaram-se na região Norte, que contabiliza 623 vítimas mortais e 15.256 casos confirmados.



Na região de Lisboa e Vale do Tejo o número de vítimas mortais é de 226, mais três do que na véspera, enquanto no Centro os óbitos são 213 e no Algarve são 13. Os Açores registam 13 óbitos, o Alentejo tem um óbito e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.



Entre as vítimas mortais, 732 têm mais de 80 anos; 218 entre 70 e 79; 95 entre 60 e 69; 33 entre 50 e 59, 10 com idade entre 40 e 49 anos e uma tem entre 30 e 39 anos. 555 são mulheres e 534 homens.