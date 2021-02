Pandemia alivia em Portugal com descida de 350 pessoas internadas e casos ativos abaixo dos 100 mil

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 1.502 casos de pessoas infetadas pela covid-19, segundo os dados revelados esta terça-feira, 16 de fevereiro, pela Direção Geral de Saúde (DGS).





Trata-se do quinto dia consecutivo abaixo das três mil novas infeções, depois de nos dois últimos dias terem sido reportados os valores diários mais baixos do ano. Ontem tinham sido reportados 1.303 casos, o registo mais baixo desde 26 de dezembro, mas às segundas-feiras os números são habitualmente mais baixo devido ao fecho de laboratórios aos fins de semana.





No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, foram registados 111 em 24 horas, o que compara com as 90 mortes reportadas ontem, que era o nível mais baixo desde 5 de janeiro.





Estes dados confirmam a melhoria significativa da pandemia em Portugal, que está em confinamento há mais de mês. Os números de casos de hoje traduzem uma redução de 41,8% face aos 2.583 casos reportados na última terça-feira. Na média móvel a 7 dias a queda é de 53%.



Média da semana em mínimos de outubro





Com os números conhecidos hoje, a média diária de novos casos dos últimos sete dias baixou para 2.580, o nível mais reduzido desde 24 de outubro e bastante abaixo do valor mais elevado de sempre, registado a 28 de janeiro, perto dos 13 mil.





Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 550,7 novos casos por 100 mil habitantes, o que representa o nível mais baixo desde 4 de janeiro. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, já menos do que triplica o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes.





O país como um todo está desde o final da semana passada no escalão de risco muito elevado e a caminho de descer de nível, para elevado, caso baixe dos 480 novos casos por 100 mil habitantes em sete dias.



Menos de 100 mil casos ativos

Ainda pela positiva, o relatório da DGS mostra 8.865 pacientes dados como recuperados, elevando o total de recuperações para 677.719.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 7.474, para 95.320. Este foi o primeiro dia desde 8 de janeiro em que há menos de 100 mil portugueses infetados em simultâneo com covid-19.





Segunda maior descida nos internados





No diz respeito aos números nos hospitais, estão agora internados 4.482 doentes com covid-19, menos 350 pacientes em Portugal do que na véspera. A queda diária foi a segunda mais elevada de sempre, que eleva para 1862 o número de doentes que saiu dos hospitais no espaço de apenas oito dias e traz o acumulado para um mínimo de 14 de janeiro.





No que respeita aos casos mais graves, as notícias também são positivas. Há menos 32 doentes internados em unidades de cuidados intensivos, o que baixa o total para 752, o nível mais baixo desde 24 de janeiro.

Dos novos casos identificados no país, 610 foram em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), o que representou 41% das novas infeções.





Dos restantes novos casos, 406 foram no Norte, 300 no Centro, 65 no Alentejo, 74 no Algarve, 46 na Madeira e 1 caso nos Açores.





No que respeita aos óbitos, foram registados 59 em LVT, mais de metade do total nacional.