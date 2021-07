Portugal com mais 16 mortes e 3.794 casos de covid

Portugal registou 3.794 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e 16 vítimas mortais, máximo desde 18 de março, indica o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira.Em termos da matriz de risco utilizada para efeitos de desconfinamento em Portugal Continental, o índice de transmissibilidade (Rt) volta a descer, situando-se agora em 1,07 em todo o território nacional e também apenas no continente. Na quarta-feira o indicador estava fixado nos 1,09 quer para o país quer para o continente.Já a incidência continua a aumentar, atingindo os 418,3 casos por 100 mil habitantes ao longo dos últimos 14 dias no total do país, acima dos 409,0 casos registados quarta-feira. Já excluindo as ilhas, o valor subiu de 421,3 para 430,8 casos por 100 mil residentes.Ao nível da pressão sobre o SNS, os dados são positivos. O total de internados baixou de 860 para 855. Já o número de pacientes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) manteve-se inalterado nos 178.A DGS dá conta de mais 3.232 doentes dados como recuperados, para um total de 876.240, o que significa que os casos ativos - que abatem aos casos reportados os doentes recuperados e as mortes - aumentaram em 546, para 53.534.O Norte foi a região com maior número de novas infeções (1.455) e também de óbitos (7) nas últimas 24 horas. As restantes mortes distribuiram-se por Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com 3, tendo o Centro, Alentejo e Algarve registado dois falecimentos cada.LVT foi a segunda região com mais novos casos, ao somar 1.450 infeções. Seguem-se o Centro (352), Algarve (281), Alentejo (132). Nos Açores foram reportados 83 contágios e 41 na Madeira.No que toca a óbitos, Lisboa e Vale do Tejo registou cinco mortes, tendo outras duas ocorrido no Algarve e um falecimento no Norte.Os restantes casos repartiram-se pelo Algarve (231), Centro (127) e Alentejo (61). Nos Açores foram reportados 32 casos e na Madeira 25.