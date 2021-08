Há mais 17 mortes e 2.232 casos de covid. Lisboa e Vale do Tejo com máximo de óbitos em quase cinco meses

Portugal registou 2.232 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, tendo sido reportadas 17 mortes associadas à covid-19, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pela DGS.Com os números hoje reportados, o total de infetados desde o início da pandemia, em março do ano passado, ascende a 990.293. Já o total de vítimas mortais atinge agora 17.502.O número de internados recuou em 28, para 829, o valor mais baixo desde 18 de julho. Destes, 186 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), menos três do que na véspera.A DGS indica ainda que há mais 3.705 pessoas dadas como recuperadas da doença, elevando o total para 929.547. Assim, os casos ativos - que são calculados abatendo ao total de infeções reportadas os doentes recuperados e as vítimas mortais - baixaram em 1.490, sitando-se agora em 43.244, mínimo desde 7 de julho.O Norte foi a região com maior número de novas infeções pelo segundo dia consecutivo, reportando 794 novos casos. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com 747, o Centro, com 307, o Algarve, com 207, o Alentejo, com 85, Açores (63) e Madeira (29).Nos óbitos, contudo, é LVT a região com números mais negativos: 13 mortes, o pior registo desde 18 de março. As restantes vítimas mortais foram reportadas no Norte e no Alentejo, com dois falecimentos em cada uma das regiões.