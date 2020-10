Portugal com mais 1.876 casos de covid-19 e 15 óbitos

Um dia depois de ter superado a marca dos 100 mil infetados com covid-19, Portugal conta mais 1.876 casos nas últimas 24 horas, que elevam o total no país para 103.736, de acordo com o relatório divulgado esta terça-feira, 20 de outubro, pela Direção Geral de Saúde.





Ontem tinham sido contabilizados 1.949 novos casos.





No que respeita aos óbitos, o coronavírus vitimou mais 15 pessoas no país, nas últimas 24 horas, pelo que o total de mortes devido à doença sobe para 2.213. Na segunda-feira tinham sido reportados mais 17 óbitos.





Os casos recuperados totalizam esta terça-feira 61.898, um aumento de 1.932 face ao anterior registo, o valor mais elevado desde o início da pandemia.





Além de ser o número de recuperados mais alto de sempre, supera o número de novos infetados (1.876), pelo que o total de casos ativos desceu, algo que não acontecia desde 15 de agosto.





Assim, os casos ativos – que resultam da subtração dos óbitos e casos recuperados ao total de casos confirmados – diminuíram em 71, para 39.325, correspondendo a 38,20% do total de casos. Na segunda-feira, os novos recuperados eram 966.





Após os dados desta terça-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias é agora de 2.087,9, uma subida face aos 1.992,4 de ontem e que representa um máximo histórico.



Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 227,51 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, também está em recorde e aumentou face aos 213,43 de ontem.





Internados superam os 1.200 pela primeira vez desde 20 de abril

O número de pacientes internados devido à covid-19 aumentou pelo terceiro dia consecutivo, depois de ter registado um ligeiro decréscimo a 17 de outubro.





Nas últimas 24 horas, foram internadas mais 63 pessoas, que elevam o total para 1.237. Desde 20 de abril que o número de internamentos não superava os 1.200. Ainda assim, o acréscimo é inferior ao de ontem, dia em que os internamentos subiram em 88.





Quanto aos casos mais graves, de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, são hoje mais 11, que colocam o total nos 176 casos. Ontem, haviam sido reportados mais 10 internamentos em UCI.





Norte com mais de metade dos novos casos pelo sexto dia

O Norte foi responsável por mais de metade dos novos casos de infetados pela covid-19 no país pelo sexto dia consecutivo. Nas últimas 24 horas, a região contabilizou mais 1.106 casos, correspondentes a 59% das novas infeções, e que elevam o total da região para 41.542 casos.





Já Lisboa e Vale do Tejo viu o total de infetados subir para 48.596, com os 435 novos casos identificados desde ontem, correspondentes a 23% das novas infeções no país.





No Centro, foram confirmados mais 199 casos, no Alentejo mais 87, no Algarve mais 35,Nos Açores mais 3 e na Madeira mais 11.





No que respeita aos óbitos, 6 foram em Lisboa e Vale do Tejo, 5 no Norte, 2 no Centro e 2 no Alentejo.





As regiões do Algarve, Madeira e Açores não tiveram novas vítimas mortais a lamentar.