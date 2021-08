Portugal com mais 1.982 novos casos de covid e 10 óbitos

No sábado, Portugal tinha registado 2.621 novas infeções e 17 mortes.

Portugal contabilizou nas últimas 24 horas mais 1.982 casos de covid-19, atingindo as 986.967 infeções desde o início da pandemia no país.O número de recuperados - 1.057 - foi inferior aos novos casos. Há, neste momento, 44.933 casos ativos.Lisboa respondeu por 37% dos novos casos nas últimas 24 horas - 742 - seguindo-se o norte com 651 casos (33%).Os 10 óbitos registados elevam para 17.467 os totais de mortes desde março do ano passado. É o sexto dia em que o número de mortes associadas a covid-19 estão na casa dos dois dígitos. Seis dos óbitos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, três no centro e um na região norte.Depois de cinco dias a diminuir, os internamentos voltam a subir. Há mais 11 pessoas internadas, mas menos duas em cuidados intensivos. Estão em situação mais grave 184 doentes.Neste momento, a nível nacional a incidência está nos 362,7 casos por 100 mil habitantes, quando no continente está nos 369,2 casos. Já o r(t) está nos 0,92.(notícia atualizada)