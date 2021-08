Portugal com mais 2.261 casos de covid-19 e 13 mortes

Portugal registou 2.261 novos casos de covid-19 e mais 13 mortes nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico revelado esta terça-feira, 24 de agosto, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).A região Norte voltou a concentrar o maior número de novos casos (792), seguido pela região de Lisboa e Vale do Tejo, onde foram detetados 684 casos nas últimas 24 horas. Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 1.362 casos ativos e 1.369 pessoas estão em vigilância.

O boletim da DGS indica ainda que, até às 00h00 desta terça-feira, foram contabilizadas cinco mortes na região Norte, três em Lisboa e Vale do Tejo e outras três no Algarve e duas no Centro.Mais 3.610 pessoas recuperaram da covid-19 e registaram-se menos 17 pessoas internadas, baixando o número de internamentos para 716. Três pessoas saíram também dos cuidados intensivos, baixando para 148 o número de doentes internados nessas unidades.Desde o início da pandemia, foram infetados 471.325 homens e 550.757 mulheres com a covid-19.