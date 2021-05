Portugal com mais 241 casos de covid-19 e um óbito. Rt continua a subir

Portugal registou mais 241 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim diário da DGS divulgado esta segunda-feira, 24 de maio.O país registou ainda mais uma morte devido à doença.

Segunda-feira é também dia de atualização de Rt e incidência no território nacional. Segundo a matriz elaborada pelo Governo, Portugal está cada vez mais dentro do quadrante amarelo e apresenta um Rt de 1,06 (na sexta era de 1,03), que indica uma fraca aceleração a disseminação do vírus.





Já a incidência é de 55,6 casos por cada 100 mil habitantes na generalidade do país e baixa para os 52,5 casos apenas para o território continental. Na sexta-feira o país registava valores de 52,6 e 49,5 casos por 100 mil habitantes, respetivamente.









O relatório da DGS dá ainda conta de 287 doentes recuperados, o que baixa o número de casos ativos para 22.468, menos 47 do que no domingo. Já recuperaram da doença 805.979 pessoas em Portugal.





Os hospitais registam mais 19 internados para um total de 239 camas ocupadas. Nas unidades de cuidados intensivos está agora menos uma pessoa, 57 no total.

Única morte registada no Norte

Lisboa e Vale do Tejo é a região do país com mais novos casos (97) mas, ainda assim, é o Norte que regista a única morte das últimas 24 horas. A região registou 60 novos casos.





Por ordem decrescente de novos casos, segue-se a zona Centro com 20 novas infeções, o Algarve com 13 e o Alentejo com 8 novos casos.





À parte, nas regiões autónomas destaque para os Açores que apresentam 26 novos casos, enquanto a Madeira registou 17 novas infeções.

(Notícia em atualização)