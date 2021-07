Portugal com mais 3.261 casos e oito óbitos com covid-19. Internados são mais de 800

3.667 casos de infeção por covid-19 assinalados no sábado. Com as infeções deste domingo, o número total desde o início da pandemia já ultrapassa as 930 mil pessoas. Lisboa e Vale do Tejo pesa 39% nos novos casos, mas este domingo esta região teve menos novos casos que o Norte.Os recuperados atingiram 861707.

Segundo o boletim da Direção Geral de Saúde, houve mais oito mortes com covid-19, elevando o total, desde o início da pandemia, a 17.207 óbitos.Estão internadas 805 pessoas, mais 25 que ontem, havendo 176 em cuidados intensivos, mais três que no sábado. Desde 18 de março que os internados não estavam acima de 800.Os casos ativos estão nos 51771, o mais elevado desde meados de março.