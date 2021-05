Portugal tem mais 334 casos de covid-19. Maior aumento de internamentos desde 19 abril

Portugal registou mais 334 novos casos de infetados com covid-19, nas últimas 24 horas, segundo dados revelados pela Direção-Geral de Saúde. Ontem tinham sido registados 469 novos casos. Com os novos casos anunciados este domingo, eleva-se para 842.182 as infeções desde o início da pandemia.Há neste momento 22.275 casos ativos.

Foi ainda registado 1 óbito, elevando para 17.007 as mortes associadas à covid-19. Ontem tinham sido ultrapassos os 17 mil óbitos, desde o início da pandemia em Portugal. O óbito foi registado na região norte, onde também se registou o maior número de novos casos este domingo.



Nas últimas 24 horas aumentaram o número de pessoas internadas. São agora 245, mais 22 do que as que estavam internadas com covid-19 no sábado. Também o número de casos mais graves aumentou. São mais cinco as pessoas que estão em cuidados intensivos, totalizando as 76.



Este é o maior aumento de internamentos desde 19 de abril, dia em que teve uma subida de 26 pessoas. Ao nível dos cuidados intensivos, a subida foi tão elevada como a registada a 5 de maio.



Há agora, por outro lado, um total de 802.900 doentes recuperados, mais 229 do que no sábado.



Para efeitos da matriz definida pelo Governo para acompanhar o processo de desconfinamento, a incidência está agora de 50,3 casos de infeção por 100 mil habitantes em 14 dias (48,1 casos considerando apenas Portugal Continental). E o r(t) está nos 0,95, continuando abaixo de 1.







(notícia atualizada com mais informações)