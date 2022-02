Portugal com mais 44 mortes e 41.511 casos de covid-19

Nas últimas 24 horas a Direção-Geral da Saúde contabilizou 41.511 novos casos de covid-19, que elevam o total desde o início da pandemia para quase 2,9 milhões de infeções.Fora registadas mais 44 mortes, que elevam o total nacional desde o início da pandemia para 20.171 óbitos.Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais óbitos (17), seguido do Porto, com 13.Há 2.409 pessoas internadas (menos 36 do que na sexta-feira), das quais 169 estão em unidades de cuidados intensivos (menos 5 do que no último boletim).A DGS conta ainda mais 46.439 pessoas recuperadas da doença, e um total de 637.821 casos ativos (menos 4.972 do que na sexta-feira).