Portugal com mais 548 casos e 9 mortes devido à covid-19

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 548 casos de covid-19, uma descida face às 592 novas infeções reportadas ontem, mostram os dados da Direção Geral de Saúde (DGS) divulgados esta sexta-feira, 2 de abril.

Os números de hoje traduzem uma subida de 12,3% em relação aos 488 casos reportados na sexta-feira passada.

No que respeita às vítimas mortais da doença, registaram-se mais 9 óbitos, depois dos 11 confirmados na quinta-feira, que elevam o total de mortes desde o início da pandemia para 16.868.



Com os números conhecidos esta sexta-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias subiu para 452, o número mais elevado desde 24 de março, e que representa um aumento de 2,9% em relação aos valores de há uma semana.

Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 61 novos casos por 100 mil habitantes, tendo por base a estimativa de população mais recente do Instituto Nacional de Estatística (INE). Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, mantém-se em cerca de metade do limite definido de 120 casos por 100 mil habitantes definido pelo Governo para o plano de desconfinamento.

O relatório da DGS mostra ainda 743 pacientes dados como recuperados, acima dos 702 de ontem, e que elevam o total de recuperações para 779.655.



Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 204, para 26.339.









A incidência do vírus subiu de 65,3 casos por 100 mil habitantes, na quinta-feira para 65,6 casos por 100 mil habitantes esta sexta-feira, ao passo que o índice de transmissibilidade, conhecido como R(t) cresceu para 0,97.





Internamentos em mínimos de setembro

O número de pacientes internados em Portugal devido à covid-19 desceu pelo quinto dia consecutivo. Estão agora internadas menos 25 pessoas, num total de 513, o número mais baixo desde 20 de setembro.

Quanto aos casos mais graves, de pacientes internados em unidades de cuidados intensivos, são agora mais dois, num total de 131.