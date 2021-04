Portugal com mais 567 casos e 2 mortes devido à covid-19

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 567 casos de pessoas infetadas pela covid-19, uma subida face aos 506 contágios contabilizados ontem, segundo os dados revelados este sábado, 24 de abril, pela Direção Geral de Saúde (DGS).



No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, foram registadas mais 2 vítimas mortais, que elevam o total, desde o início da pandemia, para 16.959.





Com os números conhecidos este sábado, a média diária de novos casos dos últimos sete dias desceu para 486.





Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 68,3 novos casos por 100 mil habitantes, tendo por base a estimativa de população mais recente do Instituto Nacional de Estatística (INE) e os dados divulgados diariamente pela DGS. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, supera metade do limite de 120 casos por 100 mil habitantes definido pelo Governo para o plano de desconfinamento.





O relatório da DGS dá ainda conta de que há mais 626 recuperados, pelo que o total de casos ativos baixou em 61 para 24.628.





Para efeitos da matriz definida pelo Governo para acompanhar o processo de desconfinamento, a incidência desceu ligeiramente de acordo com os dados mais recentes (de sexta-feira), sendo agora de 72,1 por 100 mil habitantes em 14 dias (68,3 casos considerando apenas Portugal Continental). Na quarta-feira os valores eram de 72,7 e 68,9, respetivamente. De notar que os dados da incidência e do R(t) calculados pelo INSA reportam-se a cinco dias atrás.





No que diz respeito ao índice de transmissibilidade, o R(t) em Portugal Continental manteve-se nos 0,99 e a nível nacional estabilizou em 0,98. Portugal entrou esta segunda-feira na terceira fase de desconfinamento, sendo que apenas nos 10 concelhos de nível de risco elevado haverá uma pausa ou marcha atrás.

Internamentos descem pelo quinto dia

O número de pacientes internados devido à covid-19 baixou pelo quinto dia consecutivo. São agora menos 42 pacientes, num total de 342.

Já os casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, permaneceram inalterados nas últimas 24 horas, totalizando 98.

LVT e Norte com quase 80% dos novos casos

As regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Norte foram responsáveis por quase 80% dos novos casos identificados nas últimas 24 horas. Em LVT foram contabilizados 220 novos contágios (39% do total) enquanto no Norte foram registados 215 casos (38% do total).

Dos restantes, 59 foram no Centro, 25 na Madeira, 25 no Algarve, 14 nos Açores e 9 no Alentejo.

No que respeita aos óbitos, um foi em Lisboa e Vale do Tejo e o outro no Norte.