Portugal com mais 573 casos de covid e três mortes

Foram confirmados 573 novos casos de covid-19 em Portugal, nas últimas 24 horas, segundo o relatório da Direção-Geral de Saúde (DGS). Já o número de óbitos situou-se em três, quando na véspera não tinha havido óbitos a declarar.



O número de novas infeções fica, assim, acima dos 430 novos casos confirmados ontem.



Segundo os novos dados divulgados pela DGS, o número de recuperados aumentou em 681, elevando o número de doentes que já recuperaram da covid-19 para 811.640. O número de casos ativos baixou assim em 111, para 23.362.





No que diz respeito aos internamentos, há menos duas pessoas em enfermaria, num total de 265 doentes. Nas unidades de cuidados intensivos (UCI) estão internadas 51 pessoas, o que corresponde a menos duas face aos números da véspera.



Desde o início da pandemia já faleceram 17.032 pessoas em Portugal devido à doença.





Lisboa e Vale do Tejo continua a liderar nos novos casos

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que regista mais novos casos confirmados, com uma grande diferença face ao resto do país: 334 dos 573 novos casos registados nas últimas 24 horas. Foi também nesta região que ocorreram dois dos três óbitos.

Segue-se o Norte, com mais 120 novos casos de infeção.

No Centro foram registados 65 novos casos (sendo a região onde se registou a terceira morte), sendo que o Algarve teve mais 16 e o Alentejo mais 5.





Incidência e o R(t) estão em alta



Para efeitos da matriz definida pelo Governo para acompanhar o processo de desconfinamento, os dados ontem revelados (a matriz é atualizada três vezes por semana: segundas, quartas e sextas-feiras) mostraram que a incidência a nível nacional subiu – passando de 66,4 casos por 100 mil habitantes, numa média calculada a 14 dias, para 69,8. Já no continente o valor subiu de 63,7 para 67,5 casos novos por cada 100 mil habitantes.

Já o índice de transmissibilidade R(t) do vírus subiu de 1,07 para 1,08 a nível nacional e, para o continente, o valor subiu de 1,08 para 1,10 – o que denota uma aceleração no crescimento da pandemia em Portugal.







(notícia atualizada às 15:08)