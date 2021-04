Portugal com mais 602 casos de covid-19 e 9 óbitos

Nas últimas 24 horas foram confirmados em Portugal mais 602 novos casos de covid-19, uma descida face aos 663 contágios reportados ontem, segundo o relatório da Direção Geral de Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira, 8 de abril.





No que respeita aos óbitos, foram confirmadas mais 9 vítimas mortais da doença, depois das 3 de ontem.





O número de novos casos conhecido esta quinta-feira traduz um aumento de 1,7% em relação aos valores de há uma semana (592).





O número de casos acumulados desde o início da pandemia subiu para 825.633 enquanto os óbitos aumentaram para um total de 16.899.





A média diária de novos casos dos últimos sete dias subiu para 474, o número mais alto desde 20 de março.





O relatório da DGS dá conta também de que há agora mais 601 recuperados da doença, num total de 782.895.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 8, para 25.839.



Para efeitos da matriz definida pelo Governo para acompanhar o processo de desconfinamento, a incidência aumentou, de acordo com os números de ontem, sendo agora de 64,3 casos por 100 mil habitantes em 14 dias (62,5 casos considerando apenas Portugal Continental) enquanto o R(t) subiu para 1,01 (1,02 considerando apenas o Continente).





Com este índice de transmissibilidade, Portugal saiu assim do "quadrado verde" definido pelo governo como área de segurança, apesar de não ter ultrapassado os 120 casos por 100 mil habitantes, o outro critério definido para a exclusão desta área. Apesar disso, o primeiro-ministro António Costa sublinhou que uma subida do R(t) ligeiramente acima de 1 não significaria que o processo de desconfinamento teria de ser travado.





Internamentos voltam a subir





Depois de dois dias consecutivos de descidas, o número de pacientes internados com covid-19 voltou a aumentar. São agora mais 7 num total de 495. Também os casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, aumentaram em 6 para 122.





Norte com 6 dos 9 óbitos





Seis dos 9 óbitos reportados esta quinta-feira foram na região do Norte, sendo que os restantes três foram confirmados em Lisboa e Vale do Tejo. Quanto aos novos casos, o Norte contabilizou 189, Lisboa e Vale do Tejo 229, o Centro 64, o Algarve 55, os Açores 31, a Madeira 18 e o Alentejo 16.