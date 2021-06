Portugal com mais 635 casos em dia sem mortes

O país registou ao longo do dia de domingo mais 635 casos de infeção por covid-19, segundo o mais recente boletim diário da Direção Geral da Saúde.





O mesmo relatório dá ainda conta de mais um dia mortes causadas pela doença em todo o território nacional.



Nas unidades hospitalares estão 340 pessoas, mais 15, enquanto os cuidados intensivos prestam cuidados a menos cinco pessoas, agora 77.



Os especialistas da DGS dão ainda conta de uma pioria da situação, sobretudo no continente, com um agravamento do índice de transmissão do vírus em todo o território nacional ao passar de 1,07 na sexta-feira para 1,09. Já no território continental o valor subiu de 1,08 para 1,10.



Também a incidência mostra um crescimento do número diário de novos casos reportados e passou de 79,3 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias para um valor em torno dos 84,5. No continente a situação agravou-se dos 78,4 para os 83,4 casos por 100 mil residentes.





Há, ainda assim, mais 280 doentes recuperados - 815.622 desde que a pandemia chegou ao país -, o que deixa subir o número de casos ativos em 345 para os 25.403.



A DGS tem também 30.375 contactos de alto risco em vigilância, mais 578 do que no dia anterior.



Maioria dos casos em Lisboa e Vale do Tejo

A região da capital continua a contabilizar a maioria dos novos casos diários registados pelo SNS e, neste domingo, terão sido reportados em Lisboa e Vale do Tejo mais de metade de todos os casos identificados com 401 novas ifneções.



Cada vez mais controlada parece estar a situação no Norte do país, que contabiliza 124 novas infeções enquanto no resto do país nenhuma região reportou mais de 40 casos.



A pior é o Algarve com 34 novas infeções e segue-se o Centro com 28. No Alentejo identificaram-se 10 novos casos.



Nas regiões autónomas estão pior os Açores com 25 novos casos de covid-19, enquanto a Madeira dá conta de apenas 3 novas infeções.