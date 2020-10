Portugal com mais 734 casos de covid-19 e 13 óbitos

O número de infetados pela covid-19 em Portugal aumentou para 79.885, o que significa que, nas últimas 24 horas, foram contabilizados mais 734 casos, de acordo com os dados revelados esta segunda-feira, 5 de outubro, pela Direção Geral de Saúde.





Os novos casos são, assim, inferiores aos de ontem, quando foram contabilizadas mais 904 infeções pelo novo coronavírus.





No que respeita aos óbitos, subiram para 2.018, o que significa mais 13 vítimas mortais face a ontem, o número mais elevado desde 20 de setembro. No domingo, houve a lamentar mais 10 mortes.





Os casos recuperados totalizam esta segunda-feira 50.454, um aumento de 247 face ao anterior registo e que traduz a subida mais modesta desde 28 de setembro (237).





O número de casos ativos, que resulta da subtração dos óbitos e casos recuperados ao total de casos confirmados, atingiu os 27.413, o número mais alto desde o início da pandemia.





Com os dados divulgados hoje, a média diária de novos casos dos últimos sete dias é agora de 836,6, uma subida face aos 792,4 de ontem e que representa um novo recorde.



Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 103,78 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, aumentou face aos 102,7 de ontem, para atingir o registo mais alto desde 12 de abril.





Desde ontem, há mais 19 pacientes internados, que elevam o total para 701, o número mais alto desde 12 de maio.



Quanto aos doentes internados em unidades de cuidados intensivos são agora 106, mais um do que ontem.





Lisboa com metade dos novos casos





Praticamente metade dos novos casos (49%) foram contabilizados na região de Lisboa e vale do Tejo, que conta agora com um total de 40.600 infeções, mais 356 face a ontem. Dos restantes, o Norte somou 298 novos casos, o Centro 45, o Alentejo 6 e o Algarve 25. A Madeira conta mais 3 casos e os Açores mais 1.





No que respeita aos óbitos, 7 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 3 no Norte, 2 no Centro e 1 no Alentejo.