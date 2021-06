Portugal com mais 769 infetados e três mortes por covid. Máximo de casos em 3 meses

Portugal somou 769 novos casos de infeção pelo coronavírus nas últimas 24 horas, indica o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira. Há ainda registo de três mortes associadas à doença.Os número divulgados hoje mostram a maior subida diária no número de contágios desde 9 de março, excluindo os dados reportados a 6 de abril, após a Páscoa, em que os 874 casos registados incluíam 599 com atraso no reporte laboratorial.O total acumulado de casos confirmados ascende agora a 851.031, enquanto os óbitos totalizam 17.029.Em termos de média diária de casos a sete dias regista-se uma subida para 575, o valor mais elevado desde 12 de abril.O relatório dá ainda conta de 388 doentes recuperados, elevando para 810.659 os pacientes recuperados desde o início da pandemia.Já os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, aumentou em 378, para 23.343, o valor mais alto desde 3 de maio.No que concerne à pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS) os dados de hoje são positivos. Há menos 10 doentes internados, colocando o total em 254, e os pacientes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) são agora 52, menos um do que na véspera.Como tem sido regra, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) volta a ser a região com maior número de casos. Os 385 contágios reportados (50% do total nacional) são o valor mais elevado na região desde 5 de março.Segue-se a região do Norte, com 240 casos - máximo desde 28 de abril -, o Centro, com 54, o Algarve, com 36, os Açores, com 30, e Alentejo e Madeira, com 12 casos cada.Dos três óbitos registados dois ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e o outro no Centro.