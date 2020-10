Portugal com mais 854 casos de covid-19 e seis óbitos

Portugal tem um total de 76.396 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, o que significa que, nas últimas 24 horas, foram contabilizados 854 novos casos, de acordo com os dados revelados esta quinta-feira, 1 de outubro, pela Direção Geral da Saúde (DGS). Ontem tinham sido reportados 825 novos casos.



Já o número de óbitos relacionados com a covid-19 subiu para 1.977, o que representa mais seis vítimas mortais face a ontem, dia em que foram reportadas oito mortes ligadas ao coronavírus.





Leia Também Setembro foi o mês com mais casos de covid-19 mas o segundo com menos óbitos

O número de casos ativos, que resulta da subtração dos óbitos e casos recuperados ao total de casos confirmados, atingiu os 25.482, o número mais alto desde o início da pandemia, e que marca o quarto recorde consecutivo.

O número de casos diários é superior a ontem e corresponde ao terceiro pior dia desde meados de abril. A média diária de novos casos dos últimos sete dias é agora de 748,6, uma subida face aos 725,3 de ontem e que representa um máximo face a meados de abril.

Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 97,13 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, aumentou face aos 96,3 de ontem e também é o mais elevado desde meados de abril.





Casos no Norte em máximos de maio

Dos 854 novos casos confirmados em Portugal nas últimas 24 horas, 415 foram em Lisboa e Vale do Tejo, contra 398 ontem. Significa isto que Lisboa e Vale do Tejo concentrou 49% dos novos casos identificados no país.

A região de Lisboa e Vale do Tejo também concentrou a maioria dos óbitos (cinco em seis) sendo que o outro foi registado no Norte.

Lisboa e Vale do Tejo contabiliza agora um total de 39.107 casos confirmados desde o início da pandemia e 770 vítimas mortais.

Dos restantes 439 novos casos das últimas 24 horas, 340 foram no Norte, o que representa o valor mais elevado desde 8 de maio.

Internamentos renovam máximos de maio

Nesta altura, estão internados nas unidades de cuidados de saúde em Portugal um total de 682 pacientes infetados pelo novo coronavírus, um aumento de 16 face a segunda-feira (666) para um novo máximo desde 13 de maio.

Já os internamentos nas unidades de cuidados intensivos subiram dois para um total de 107, um máximo desde 17 de maio.

Quanto aos doentes recuperados são agora 48.937, mais 407 em relação a ontem.

Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade baixou para 2,59%, o que corresponde ao valor mais baixo desde 4 de abril e compara com o pico acima de 4% registado no início de junho.