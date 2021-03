Portugal com mais 9 mortes e 423 casos de covid

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 423 casos de pessoas infetadas pela covid-19, segundo os dados revelados esta quinta-feira, 25 de março, pela Direção Geral de Saúde (DGS).

No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, foram registadas mais 9 vítimas mortais.





Os números de hoje traduzem uma descida de 12,8% face aos 485 casos reportados na quinta-feira passada. Em termos da média móvel a sete dias, um indicador menos volátil, regista-se um decréscimo de 9,3%.



Nos óbitos, as 9 mortes reportadas elevam o total desde o início da pandemia para 16.814.



Com os números conhecidos esta sexta-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias desceu para 451, mínimo desde 10 de setembro.

Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 64 novos casos por 100 mil habitantes, tendo por base a estimativa de população mais recente do Instituto Nacional de Estatística (INE). Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, mantém-se abaixo do limite definido de 120 casos por 100 mil habitantes definido pelo Governo para o plano de desconfinamento e está no menor valor desde 14 de setembro.

























Casos ativos não eram tão baixos desde 11 de outubro





O relatório da DGS mostra 610 pacientes dados como recuperados, elevando o total de recuperações para 770.448.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 196, para 31.948, menor número desde 11 de outubro.

Internamentos abaixo dos 700





No diz respeito aos números nos hospitais, as notícias são positivas. Estão agora internados menos 17 pacientes em Portugal, que colocam o total em 695, o menor valor desde 4 de outubro. Face ao máximo de 6.869, registado a 1 de fevereiro, a descida é já de 6.174.





No que respeita aos casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, a descida de 1 doente, coloca o total de pacientes internados em UCI nos 154, mínimo desde 17 de outubro. Face ao pico de 904 doentes em UCI, a 5 de fevereiro, a redução é de 750.







Lisboa e Vale do Tejo com sete dos nove óbitos

Dos novos casos identificados no país, 182 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), o que representa 43% do total nacional.



Dos restantes novos casos, 126 ocorreram no Norte, 59 no Centro, 22 no Algarve, 17 no Alentejo, 9 nos Açores e 8 na Madeira.

No que respeita aos óbitos, foram registados 7 em LVT, o que representa 77,8% do total nacional. Dos restantes óbitos, um ocorreu no Centro e o outro na Madeira. No Norte, Alentejo, Algarve e Açores não foi registada qualquer vítima mortal.



Desde o início da pandemia, o Norte totaliza 329.923 casos, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 310.443, o Centro com 116.873, o Alentejo com 28.953, o Algarve com 20.572. Na Madeira foram registados 8.443 contágios e nos Açores 4.003.



Já nas vítimas mortais, Lisboa e Vale do Tejo soma 7.111 óbitos, o Norte regista 5.295 e o Centro 2.995. No Alentejo as mortes ascendem a 967, enquanto no Algarve são 351, na Madeira são 67 e nos Açores 28.