Portugal com mais 944 casos de covid-19 e 8 óbitos

Nas últimas 24 horas, o número de infetados pela covid-19 em Portugal subiu para 81.256, o que representa mais 944 casos, de acordo com os dados revelados esta quarta-feira, 7 de outubro, pela Direção Geral de Saúde.





Ontem foram contabilizados 427 novos casos, o número mais baixo desde 28 de setembro.





No que respeita aos óbitos, subiram para 2.040, o que significa mais 8 vítimas mortais face a ontem. Na terça-feira houve a lamentar mais 14 mortes, o número mais alto desde o dia 1 de junho.





Os casos recuperados totalizam esta quarta-feira 51.037, um aumento de 325 face ao anterior registo.





O número de casos ativos, que resulta da subtração dos óbitos e casos recuperados ao total de casos confirmados, atingiu os 28.179, o número mais alto desde o início da pandemia.





Com os dados divulgados esta quarta-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias é agora de 816,3, uma subida face aos 799,3 de ontem.





Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 104,81 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, também aumentou face aos 103,43 de ontem.





Desde terça-feira, há mais 32 pacientes internados, que elevam o total para 764, o número mais alto desde 11 de maio. O número de internados está a aumentar há quatro dias seguidos e mais do que duplicou em menos de um mês.





Quanto aos doentes internados em unidades de cuidados intensivos mantêm-se nos 104, o mesmo número de ontem.

Lisboa e Vale do Tejo com mais de metade dos novos casos





Em Lisboa e Vale do Tejo foram contabilizados 494 novos casos, o valor mais alto desde 25 de setembro (505), e que representa mais de metade das novas infeções no país.





Dos restantes casos, 356 foram identificados no Norte do país, 58 no Centro, 8 no Alentejo, 21 no Algarve, 6 na Madeira e 1 nos Açores.





Também no que respeita aos óbitos, a maioria ocorreu na região de Lisboa e Vale do Tejo (5). Os restantes três ocorreram no Norte, Centro e Algarve.