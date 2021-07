Portugal com mais oito mortes e 2.625 casos de covid. Internamentos ao nível de início do desconfinamento

Portugal registou 2.625 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e oito vítimas mortais, indica o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado este domingo.Face aos números da véspera, há uma forte quebra nos óbitos, que ontem tinham sido 20, o valor mais alto desde 18 de março.O número de pacientes hospitalizados disparou em 42, atingindo os 879, dos quais 179 em cuidados intensivos, mais 12 do que na véspera. Estes números são os mais elevados desde 18 de março, logo no início do processo de desconfinamento que arrancou a 15 de março.A DGS dá ainda conta de 1.202 doentes recuperados, elevando o total de pessoas dadas como tendo recuperado da doença para 881.570. Já os casos ativos - que são calculados abatendo ao total de casos os recuperados e as mortes - aumentaram em 1.415, para 54.197, máximo desde 10 de março.Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foi a região com mais novos casos reportados (1.042), seguida de perto pelo Norte (1.019). Os restantes casos repartiram-se pelo Algarve (228), Centro (161), Alentejo (118), Açores (40) e Madeira (17).Metade das vítimas mortais registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo, tendo outras duas ocorrido no Norte. Açores e Madeira, as duas regiões com menos casos e menos mortes, reportaram um falecimento cada.