Portugal com mais uma morte e 519 casos de covid. Rt e incidência sobem novamente

Portugal registou 519 novos casos confirmados de infeção pelo coronavírus nas últimas 24 horas, uma descida face aos 910 contágios reportados na véspera e que foram o valor mais elevado desde 6 de março, indica o boletim divulgado esta sexta-feira, 11 de junho, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).O boletim dá ainda conta de uma morte associada à doença. A única vítima mortal foi registada em Lisboa e Vale do Tejo.Assim, Portugal soma agora 855.951 casos confirmados desde o início da pandemia e 17.044 óbitos.Em termos da matriz de desconfinamento, o índice de transmissibilidade (Rt) voltou a subir, invertendo a tendência de ligeiro alívio dos últimos dias. A nível nacional o Rt passou dos 1,05 registados na quarta-feira para os 1,07, enquanto considerando apenas Portugal continental o índice aumentou de 1,07 para 1,08.A incidência continua a acelerar e, conjugada com o Rt, "empurra" o país para a zona amarela da matriz. A incidência do país subiu dos 74,8 casos por 100 mil habitantes em 14 dias para os 79,3. Já no Continente há agora 78,4 casos por 100 mil residentes contra so 73,6 observados quarta-feira.O relatório assinala que foram dados como recuperados mais 295 doentes, colocando o total em 814.318.Assim, os casos ativos, calculados abatendo ao total de casos reportados os doentes recuperados e os óbitos, aumentou em 223, para 24.589.Nos últimos três dias, o número de casos ativos aumentou em 958.O número de pacientes internados aumentou em 11, ascendendo agora a 306.No entanto, o número de camas ocupadas nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) manteve-se nos 72.Como vem sendo habitual desde 20 de maio, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foi a região com maior número de novas infeções: 274, o que representa 53% do total nacional. Foi também nesta região que ocorreu a única morte reportada.Em termos de novos casos, seguem-se o Norte, com 148, os Açores, com 37, o Algarve (22), Centro (21) e Alentejo (20). Na região da Madeira foram detetados dois novos casos, mas houve uma correção em que cinco casos foram transferidos para outras regiões por se encontrarem erradamente classificados.