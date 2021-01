Portugal com recorde de 275 mortes por covid e mais 11.721 infetados. Doentes internados superam os 6 mil

Nas últimas 24 horas foram identificados em Portugal mais 11.721 casos de pessoas infetadas pela covid-19, segundo os dados divulgados este domingo pela Direção Geral de Saúde (DGS). O total de contágios desde o início da pandemia ascende a 636.190, mais de 6% da população portuguesa. Isto significa que um em cada 17 portugueses está ou já esteve infetado.





No que respeita aos óbitos devido à covid-19, o número reportado este domingo marca um novo recorde: há a lamentar mais 275 vítimas mortais no país, novo máximo absoluto, que elevam o total de mortes em Portugal desde o início da pandemia para 10.469.





A média diária de novos casos dos últimos sete dias subiu para 12.341, o valor mais elevado de sempre.





Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 1.481 novos casos por 100 mil habitantes, o nível mais elevado de sempre. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, mais do que sextuplica o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes.





O número de doentes recuperados cifrou-se em 5.167 nas últimas 24 horas, aumentando o total de recuperados para 456.491.



Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, subiram em 6.279, para 169.230 atingindo o nível mais elevado de sempre. Este valor significa que mais de 1,6% da população portuguesa está atualmente infetada, ou seja, um em cada 61 portugueses.





Mais de 6.100 internados e doentes graves atingem os 742





O número de internados devido à covid-19 aumentou em 195, para um total de 6.117 pacientes, atingindo um nível recorde e um claro sinal da pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde.



Já no que respeita aos casos mais graves, de internamentos em unidades de cuidados intensivos (UCI), há mais 22 pacientes, num total de 742, um máximo absoluto.



Lisboa e Vale do Tejo, Norte e Alentejo com recorde de mortes



O Norte foi a região com maior número de novas infeções, somando mais 4.188 novos casos, um máximo diário, que correspondem a 36% dos contágios no país nas últimas 24 horas, elevando o total da região para 284.344.





Em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foram registados mais 4.167 casos, elevando o total para 218.997.



Os restantes casos ocorreram no Centro (2.219), Alentejo (623), Algarve (424), Madeira (51) e Açores (49).



Quanto aos óbitos, a maioria foi em Lisboa e Vale do Tejo, com 125, o valor mais elevado de sempre, e elevando o número de mortes nos últimos três dias para 358. Seguem-se o Norte com 57; o Centro com 54; o Alentejo com 30; o Algarve com 8 e a Madeira com 1. Nos Açores não houve vítimas mortais. Além de LVT, este foi o dia com mais mortes no Norte e no Alentejo.



O total de mortes desde o início da pandemia ascende a 4.077 no Norte. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 3.873, o Centro, com 1.765, o Alentejo, com 535, o Algarve, com 165, a Madeira, com 32, e os Açores, com 22.