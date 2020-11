Portugal com recorde de 46 mortes devido à covid-19. Há mais 2.506 casos

O número de infetados pela covid-19 em Portugal aumentou para 146.847, o que representa 2.506 novos casos nas últimas 24 horas, de acordo com os dados revelados esta segunda-feira, 2 de novembro, pela Direção Geral de Saúde (DGS).





Este número traduz uma forte diminuição face a ontem – como acontece tipicamente às segundas-feiras, em que são conhecidos os dados de domingo – dia em que foram reportadas 3.062 novas infeções.





Quanto às mortes relacionadas com o novo coronavírus, são agora mais 46, um recorde diário desde o início da pandemia. Até ao momento, a covid-19 já provocou um total de 2.590 vítimas mortais no país.





Numa nota mais positiva, os casos de recuperados aumentaram em 1.523, mais do que ontem (1.491) para um total de 83.294.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, aumentaram em 937, para 60.963, depois de terem superado ontem a fasquia dos 60 mil casos pela primeira vez.





Após os dados de hoje, a média diária de novos casos dos últimos sete dias é agora de 3.673, um novo máximo histórico.



Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 436,94 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, também está em recorde e aumentou face aos 361,3 de ontem.





Internamentos graves aproximam-se dos 300





O número de internamentos atingiu um novo recorde desde o início da pandemia, de 2.255 pacientes, mais 133 em relação a ontem. Ainda assim, a subida é ligeiramente inferior, já que no domingo foram reportados mais 150 casos de doentes internados.





Também os casos mais graves, de internados em unidades de cuidados intensivos, alcançaram o número mais alto desde o início da pandemia, estando já próximo dos 300. A DGS dá conta de um aumento de 10 para um total de 294.





Madeira regista primeiro óbito. Norte tem quase metade dos novos casos





Dos 2.506 novos casos confirmados, quase metade (48%) foram registados no norte do país, que viu o total de infeções subir em 1.202 para 66.145.





Já Lisboa e Vale do Tejo registou mais 845 novos casos, aumentando o total para 61.064.





Dos restantes, 333 foram registados no centro, 46 no Alentejo, 66 no Algarve, 13 na Madeira e 1 nos Açores.





Também no que respeita às vítimas mortais, a maioria aconteceu no norte (20), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 17, e o centro, com 6.





No Alentejo e no Algarve, foi confirmado 1 óbito em cada uma das regiões, assim como na Madeira, que teve a lamentar a primeira morte devido à covid-19. Nos Açores não houve novas vítimas mortais.







DGS adia divulgação de dados por concelho

A Direção-Geral de Saúde (DGS) não divulgou esta segunda-feira, como habitual, a atualização dos dados de contágios por concelho.



A entidade refere que "os dados por concelho serão atualizados durante esta semana, na sequência da reformulação dos indicadores relativos aos novos casos de covid-19 pela Direção-Geral da Saúde".



A DGS acrescenta que "as medidas de controlo de covid-19 têm por base a incidência cumulativa a 14 dias, que corresponde ao número de novos casos nos últimos 14 dias por 100.000 habitantes. Pretende-se que esta seja a principal métrica utilizada na avaliação de risco de cada concelho para que os cidadãos possam acompanhar a evolução da pandemia nos concelhos".



Na conferência de imprensa de apresentação do boletim, a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, indicou apenas que os dados serão divulgados "o mais breve possível, assim que a DGS tenha os dados verificados".