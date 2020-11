Portugal com 7.497 casos e recorde de 59 mortes devido à covid-19

O número de pessoas infetadas pela covid-19 em Portugal aumentou em 7.497 para um total de 156.940, de acordo com os dados revelados esta quarta-feira, 4 de novembro, pela Direção Geral da Saúde (DGS).





Este número, que é um valor recorde e muito acima de todos os registos diários até agora, é explicado pela incorporação de 3.570 casos que não foram incluídos nos relatórios desde 30 de outubro, devido a atrasos no reporte laboratorial, sobretudo de um laboratório no norte do país.





"Os dados apresentados no relatório de hoje incluem o somatório de 3570 casos, decorrentes do atraso no reporte laboratorial, principalmente de um laboratório na região Norte, desde o dia 30/10/2020", lê-se no relatório da DGS desta quarta-feira.

Excluindo estes casos, o total de novas infeções referentes às últimas 24 horas rondaria as 3.927. Ontem foram reportados 2.596 novos casos.





Quanto às mortes relacionadas com o novo coronavírus, são agora mais 59, um novo recorde desde o início da pandemia. O anterior máximo era de segunda-feira, dia em que foram confirmadas 46 novas vítimas mortais. Ontem foram mais 45.

O número de hoje coloca o total de óbitos no país relacionados com a covid-19 nos 2.694.





Numa nota mais positiva, os casos de recuperados aumentaram em 2.357 para 88.946, ainda assim menos do que ontem, quando foram confirmados 3.295 casos de recuperação.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, aumentaram em 5.081, para 65.300.





O número de novos casos reportado hoje fez subir a média diária de novos casos dos últimos sete dias para 4.078,3, um forte aumento face aos 3.573 de ontem.



Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 492,13 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, fixou um novo recorde e aumentou face aos 436,94 de ontem.





Internamentos descem pela primeira vez em quase 3 semanas





O número de internados devido à covid-19 desceu pela primeira vez em quase três semanas. Nas unidades de saúde em Portugal há agora um total de 2.337 pacientes internados, menos 12 do que ontem. É a primeira queda desde 17 de outubro e a descida (em termos absolutos) mais expressiva desde que a 3 de outubro foram reportados menos 14 internamentos.





Já no que respeita aos casos mais graves, de internamentos em unidades de cuidados intensivos, são agora 325, mais 5 do que ontem. Esta subida representa, porém, um abrandamento face a ontem, dia em que este indicador aumentou em 26 casos.





Norte já tem quase mais 10 mil casos do que Lisboa e Vale do Tejo

Tendo em conta que a maioria dos novos casos incluídos, com atraso, no relatório de hoje, são referentes a infeções que não foram atempadamente comunicadas por um laboratório do Norte, é nessa região que a subida é mais expressiva.





O Norte conta, assim, com mais 5.183 novos casos, que elevam o total da região para 72.875. São quase mais 10 mil do que Lisboa e Vale do Tejo, que só há cerca de uma semana foi ultrapassada pelo Norte como a região com maior número de infeções.





Lisboa a Vale do Tejo conta agora com 63.250 casos, mais 1.560 do que ontem.





Dos restantes novos casos, 518 foram no Centro, 120 no Alentejo, 81 no Algarve, 26 na Madeira e 9 nos Açores.





Quanto aos óbitos, a maioria foi também no Norte (34), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 18, o Centro com 5 e o Alentejo com 2. No Algarve, Madeira e Açores não há novas vítimas mortais a lamentar.