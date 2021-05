Portugal com uma morte e mais 377 casos de covid. Incidência e R(t) voltam a baixar

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal maispela covid-19, segundo os dados revelados esta sexta-feira, 7 de maio, pela Direção Geral de Saúde (DGS).Foi ainda reportadorelacionado com a doença. A única morte registada ocorreu no Algarve.

Para efeitos da matriz definida pelo Governo para acompanhar o processo de desconfinamento, a incidência desceu, sendo agora de 57,7 por 100 mil habitantes em 14 dias (54,4 casos considerando apenas Portugal Continental). Na quarta-feira os valores eram de 61,3 e 59,0, respetivamente. De notar que os dados da incidência e do R(t) calculados pelo INSA reportam-se a cinco dias atrás.





No que diz respeito ao índice de transmissibilidade, o R(t) baixou de 0,95 para 0,92 quer a nível nacional quer em Portugal Continental.Desde o início da pandemia faleceram

Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 53 novos casos por 100 mil habitantes, tendo por base a estimativa de população mais recente do Instituto Nacional de Estatística (INE) e os dados divulgados diariamente pela DGS. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, fica abaixo de metade do limite de 120 casos por 100 mil habitantes definido pelo Governo para o plano de desconfinamento.





Doentes graves em mínimo desde 22 de setembro





O relatório da DGS mostra 490 pacientes dados como recuperados, elevando o total de recuperações para 799.442.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, desceram em 114, para 22.421, mínimo desde 23 de setembro.





No que diz respeito aos números nos hospitais os dados são positivos. Há menos 3 pacientes internados em Portugal, o que coloca o total em 280, o valor mais baixo desde 26 de março do ano passado, o primeiro mês da pandemia.





No que respeita aos casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos (UCI), há menos dois doentes, colocando o total de pacientes internados em UCI nos 75, o valor mais baixo desde 22 de setembro.







Única morte ocorreu no Algarve





Dos novos casos identificados no país, 143 foram registados no Norte, o que representa 38% do total nacional.





Dos restantes novos casos, 125 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 67 no Centro, 16 no Algarve, 9 no Alentejo, 9 nos Açores e 8 na Madeira.



No que toca aos óbitos, a única vítima mortal foi registada no Algarve.