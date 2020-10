Portugal conta mais 2.535 casos e 16 mortes devido à covid-19. Internamentos perto de recorde

Nas últimas 24 horas, o total de infetados com a covid-19 em Portugal subiu para 106.271, o que traduz um aumento de 2.535 casos face a ontem, de acordo com os dados revelados esta quarta-feira, 21 de outubro, pela Direção Geral de Saúde (DGS).





O número de novas infeções é o mais elevado desde 16 de outubro - quando foram reportados 2608 novos casos – e traduz uma subida face a ontem, dia em que os novos casos confirmados totalizaram 1.876.





No que respeita aos óbitos, há a lamentar mais 16 vítimas mortais devido ao novo coronavírus, que elevam o total de óbitos para 2.229. Este número representa um aumento em relação a terça-feira, dia em que foram confirmadas 15 mortes.





Os casos recuperados totalizam hoje 63.238, um aumento de 1.340 face ao anterior registo. As recuperações são, assim, inferiores a ontem, quando atingiram o número mais alto de sempre, de 1.932.





Os casos ativos, que ontem desceram pela primeira vez desde meados de agosto, voltaram hoje a subir em 1.179 para um total de 40.804. Este valor - que resulta da subtração dos óbitos e casos recuperados ao total de casos confirmados – marcou assim o novo recorde da pandemia.





Após os dados desta quarta-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias é agora de 2.154, uma subida face aos 2.087,9 de ontem e que representa também um máximo histórico.



Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 242,96 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, também está em recorde e aumentou face aos 227,51 de ontem.





Internamentos próximos de máximos

O número de pacientes internados devido à covid-19 aumentou pelo quarto dia consecutivo, mas o ritmo de subida abrandou pelo segundo dia. Nas últimas 24 horas, foram internados mais 35 pacientes, quase metade dos 63 novos internamentos de ontem. O total está agora nos 1.272, o número mais alto desde 17 de abril e muito próximo do máximo atingido a 16 de abril, de 1.302.





Quanto aos casos mais graves, de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, são hoje mais 11, que colocam o total nos 187 casos. Ontem, também haviam sido reportados mais 11 internamentos em UCI.





Norte e Lisboa e Vale do Tejo com recorde de novos casos

Tanto o Norte como Lisboa e Vale do Tejo atingiram um recorde de novos casos nas últimas 24 horas. No caso do Norte, foram confirmadas mais 1.379 infeções, um registo diário nunca alcançado e que eleva o total da região para 42.291 casos.





O mesmo aconteceu em Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza mais 863 novas infeções em 24 horas, uma marca recorde.





Dos restantes novos casos, 197 foram no Centro, 50 no Alentejo, 41 no Algarve, 1 nos Açores e 4 na Madeira.





Quanto aos óbitos, metade (8) foram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 4 no Norte, 2 no Centro 1 no Alentejo e 1 no Algarve.