Portugal é o 7.º país com mais mortes por milhão de habitantes no mundo

Portugal registou esta segunda-feira o seu pior dia de sempre da pandemia no que diz respeito a mortes: 122 pessoas morreram nas últimas 24 horas, fazendo deste o quarto dia consecutivo com mais de uma centena de vítimas mortais causadas pelo novo coronavírus.





Desde o início de 2021 e em apenas 11 dias morreram mais de mil pessoas (1.019) com ou por covid-19. Em 2020, Portugal atingiu o milhar de mortes a 1 de maio, um mês e meio depois de registar a sua primeira vítima mortal a 16 de março.





Desde o início do novo ano, e após um Natal sem restrições, Portugal regista agora sete dias consecutivos com mais de 90 mortes diárias e os últimos quatro dias foram os únicos com mais de 100 mortes num dia.

O número de óbitos registados esta segunda-feira é mais de três vezes superior ao maior número de mortes registado durante a primeira vaga - 37, a 3 de abril.





Com o aumento vertiginoso do número de mortes, Portugal é agora o 7.º país no mundo com mais vítimas mortais da pandemia por população nos últimos sete dias. Apenas Letónia, Eslováquia, República Checa, Eslovénia, Panamá e Sérvia registaram mais mortes por milhão de habitantes na última semana.



