Portugal é o terceiro país da Zona Euro que menos gasta no combate à crise

Portugal é o terceiro país da Zona Euro que menos gasta em medidas de resposta à pandemia de covid-19. A conclusão resulta de um artigo publicado pelo Banco Central Europeu (BCE), no âmbito do seu boletim económico, divulgado esta quinta-feira pelo jornal Público.Os dados corroboram o que já tinha sido também apontado por outras entidades internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e a própria Comissão Europeia. Segundo as contas dos economistas, o pacote de medidas português vale 3% do PIB. Só a Finlândia e Espanha aparecem nas contas com pacotes de medidas com um impacto mais pequeno.Olhando para as medidas com impactos potenciais no futuro – como por exemplo garantias de crédito que podem vir a ser acionadas – Portugal já fica a meio da tabela, com um conjunto de iniciativas avaliado em 4% do PIB.Segundo o jornal, o estudo do BCE confirma a tendência para os países do norte da Europa fazerem um esforço orçamental maior no combate à pandemia. Estes são também os países que tinham níveis de dívida mais confortáveis quando a crise apanhou a Europa.