Portugal fora da lista negra da Suíça

Portugal está fora da lista negra da Suíça. As autoridades do país decidiram, esta quarta-feira, levantar as restrições impostas a quem chega a terras helvéticas a partir de Portugal.Desde 25 de setembro que os viajantes oriundos de Portugal eram obrigados a fazer uma quarentena de dez dias. Caso não cumprissem a norma, ficavam sujeitos a uma coima de dez mil francos (cerca de 9350 euros).O critério usado para decidir quais os países que figuram na lista negra tem em conta a taxa de incidência. Caso o número de infeções pelo novo coronavírus de um país exceda em 60 a taxa de incidência da Suíça - 760 por 100 mil habitantes, de acordo com a Lusa -, o país fica fora do corredor aéreo helvético.Andorra, Arménia, Béligca, República Checa e algumas regiões francesas continuam a figurar na lista negra.A Suíça foi relativamente poupada na primeira vaga da pandemia, mas esta segunda vaga está a fazer o número de casos disparar. O Governo decretou o encerramento de discotecas a partir desta quinta-feira, bem como o fecho de restaurantes e bares a partir das 23h. Estão ainda proibidas as manifestações com mais de 50 pessoas e eventos desportivos e culturais não profissionais com mais de 15 pessoas.