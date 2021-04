Portugal já administrou quase 2 milhões de doses da vacina

Portugal já administrou praticamente dois milhões de vacinas contra a covid-19, com mais de 575 mil portugueses a estarem já vacinados e outros 1,3 milhões a já terem recebido a primeira dose da vacina.Segundo o mais recente relatório da vacinação divulgado pela Direção-Geral da Saúde, Portugal tem vacinadas mais 83 mil pessoas em relação à semana passada, com um total de 579 mil pessoas a já terem completado a vacinação - que representa cerca de 6% da população.Desde que foi administrada a primeira dose de vacina contra a covid-19 no país, Portugal já administrou primeiras doses a 1.334.338 pessoas - que representam 13% da população portuguesa. Na última semana, 135 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina.Ao todo, já foram administradas quase dois milhões de vacinas (1.996.561), enquanto Portugal recebeu um total de 2,3 milhões de vacinas. Nas reservas portuguesas estão ainda cerca de 350 mil vacinas.Segundo o mesmo relatório, 85% da população com mais de 80 anos já recebeu, pelo menos, uma dose da vacina, com 44% a já ter completado a vacinação. Nenhuma outra faixa etária tem mais do que 4% da sua população vacinada, com a faixa entre os 65 e 79 anos a ter 15% da sua população a já ter recebido pelo menos uma dose da vacina.A região do país com maior percentagem da população vacinada é o Alentejo, onde 9% já está vacinada e 17% já recebeu pelo menos uma dose. No Centro do país, também 17% já recebeu pelo menos uma dose da vacina, enquanto 8% já completou a vacinação.Na Madeira, 6% da população já completou a vacinação, enquanto Lisboa e Vale do Tejo, Norte, Centro e Algarve já vacinaram 5% da sua população. Os Açores já administraram duas doses da vacina a 4% da população.