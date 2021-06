Portugal já tem 25% da população vacinada. 42% já recebeu primeira dose

Um total de 25% da população portuguesa já tem a vacinação contra a Covid-19 completa e 42% já recebeu a primeira dose da vacina, anunciou esta terça-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).



95% da população entre os 65 e os 79 anos já foi vacinada com a primeira dose e 55% já conta com a vacinação completa. Mais de metade da população (69%) entre os 50 e os 64 recebeu a primeira dose da vacina e 32% recebeu as duas doses.

Mais de quatro milhões de portugueses (4 346 711) receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, mais 354 786 do que na semana passada, e mais de 2,5 milhões (2 564 689) têm a vacinação completa, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).