Portugal pode atingir em breve 3.000 infeções diárias

Portugal poderá chegar, nos próximos dias, aos três mil novos casos diários de infeção de covid-19, anunciou hoje a ministra da Saúde, Marta Temido, baseando-se numa estimativa feita pelo Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge.No dia em que Portugal registou o mais elevado número de novos casos de infeção (2.072), a ministra da Saúde, Marta Temido, alertou para "uma tendência crescente, que tenderá a agravar-se nos próximos dias", caso não haja uma alteração de comportamentos da população.A tendência de agravamento tem por base cálculos matemáticos feitos pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, que apontam para "perto de três mil casos dentro de alguns dias", afirmou a ministra durante a conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde sobre a evolução epidemiológica da pandemia em Portugal.Marta Temido salientou que estes números não têm em conta as medidas decididas e anunciadas hoje em Conselho de Ministros, como o uso de máscara na via pública ou a redução para cinco pessoas do limite máximo de ajuntamentos.Portugal registou nas últimas 24 horas um recorde de 2.072 casos de Covid-19 e sete mortes, segundo dados divulgados hoje pela Direção-Geral da Saúde.