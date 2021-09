Portugal regista 1.062 novos casos de covid-19 e seis mortes

Portugal registou 1.062 novos casos de covid-19 e mais seis mortes nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico revelado esta sexta-feira, 16 de setembro, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).



A região norte voltou a concentrar o maior número de novos casos (425), seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, onde foram detetados 337 casos nas últimas 24 horas. Foram ainda contabilizados mais 146 casos na região Centro, 78 casos no Algarve, 50 no Alentejo, 12 nos Açores e 14 na Madeira.







Quanto ao número de óbitos, foram registadas mais três mortes na região de Lisboa e Vale do Tejo, um no Centro, outra no Norte e outra no Alentejo. No Algarve e nas ilhas, não se registaram óbitos nas últimas 24 horas.

Relativamente às idades das vítimas, cinco tinham mais de 80 anos e uma entre os 50 e os 59 anos.