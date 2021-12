Portugal regista recorde de 17.172 novos casos de covid e 19 mortes

Leia Também Marta Temido avisa que Portugal deve registar 37 mil casos diários em janeiro

Portugal registou mais 17.172 casos de covid-19, o valor mais elevado desde o início da pandemia, e 19 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) esta terça-feira. Desde o início da pandemia já são mais de 1,3 milhões os casos reportados.O dia fica também marcado pelos 8.576 novos infetados em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), praticamente metade do total nacioanl, que elevam o total acumulado de casos nesta região para mais de meio milhão (504.726). Na região Norte foram reportados 5.046 casos, enquanto no Centro há mais 2.124 infetados. Há ainda 417 novos casos no Algarve e 325 no Alentejo.Nas ilhas, enquanto nos Açores o número de novos casos foi de 168, na Madeira há registo de mais 516 infetados, um máximo desde o início da pandemia.Das 19 mortes reportadas seis ocorreram em LVT, cinco no Centro, quatro no Norte, duas no Algarve e duas na Madeira.Em termos de pressão sobre o SNS, o número de internados aumentou em 22, totalizando 936, dos quais 152 estão em unidades de cuidados intensivos (UCI), mais dois do que na véspera.Quanto a doentes dados como recuperados, foram registados mais 8.226, o que coloca o número de casos ativos em 114.541, máximo desde 11 de fevereiro.