Portugal regista 1.746 novos casos e mais seis mortes por covid

O número de contágios é o mais elevado desde 19 de fevereiro e há duas regiões que regressaram a números do mesmo mês: Algarve e Norte. Ainda assim, Lisboa e Vale do Tejo contabiliza cinco das seis mortes e o número mais elevado de casos do dia.



Ricardo Almeida João Ruas Marques 14:23







Assine já 1€/1 mês



... Portugal identificou durante a segunda-feira mais 1.746 novos casos de infeção por covid-19, segundo o boletim da Direção Geral de Saúde hoje divulgado. O mesmo relatório dá ainda conta de seis mortes causadas pela doença em todo o território nacional.



Nas enfermarias, contudo, estão agora mais 10 camas livres para um total de 492 doentes internados. Em situação de doença agravada, contudo, estão 119 camas ocupadas no total, mais quatro do que na véspera.



A DGS informa ainda de 1.677 doentes recuperados ao longo do último dia, o que corresponde ao maior número desde março. Face aos restantes dados, o número de casos ativos no país soma apenas 63, para um total de 32.134 pessoas atualmente doentes com covid-19.



Em vigilância estão ainda 51.109 pessoas, mais 1.058 do que os reportados no último relatório.







Norte em máximos de quatro meses Se a região Norte do país tinha vindo a melhorar ao longo das última semanas, o panorama inverte-se com o relatório de hoje que atribui à região inicialmente mais afetada pela doença um total de 361 casos – o valor mais alto desde fevereiro. Registou-se aqui ainda uma morte.



Também o Algarve regista o valor de novos casos mais alto desde início de fevereiro ao dar conta de 180 novas infeções. Lisboa e Vale do Tejo continua, ainda assim, a destacar-se como a região mais afetada pela pandemia neste momento. Foram aqui registados 965 casos de infeção e as restantes cinco mortes contabilizadas em todo o país.



No Centro foram ainda identificados 150 casos, aos quais o Alentejo soma 30.



Nas regiões autónomas, os Açores contabilizam 47 casos e a Madeira outros 11. Saber mais covid-19 saúde infeção novos casos DGS

Portugal regista 1.746 novos casos e mais seis mortes por covid









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.