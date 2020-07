Portugal regista 263 novos casos e quatro novas mortes por covid-19

Foram registadas 263 novas infeções por covid-19 em Portugal, nas últimas 24 horas. Segundo os dados hoje divulgados pela Direção Geral de Saúde (DGS), o número de vítimas mortais cujo óbito foi provocado pelo novo coronavírus subiu para 1.716, mais quatro óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.712.

O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,53% para 49.955, o que representa 263 novos casos em 24 horas. Ontem tinha sido anunciado um aumento de 0,63% para 49.692, o que representa 313 novos casos em 24 horas.











Lisboa e Vale do Tejo com 70% dos novos casos





Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região mais afetada e com o maior número de novos casos. DE acordo com o boletim diário da DGS, a região conta com 25.293 injeções, mais 183 que ontem. Ou seja, esta região foi responsável por 70% dos novos casos, sendo que o resto do país apenas registou 80 novas infeções.





Já em relação às mortes, o número de óbitos baixou em relação à véspera, quando tinham sido contabilizadas mais sete mortes. Há, neste momento, 410 doentes com covid-19 internados, menos 10 que ontem, sendo que destes 50 estão em unidades de cuidados intensivos, menos dois que ontem. Estão a aguardar resultado 1.564 pessoas.O número de doentes recuperados da doença superou os novos contágios. Há agora 35.010 pessoas que já estão livres da infeção, mais 323 recuperados que na sexta-feira.Apesar de Lisboa e Vale do Tejo representar a região com o maior número de casos, a percentagem no total é a mais baixa desde o dia 14 de julho, quando pesou 61% do global.Esta semana o Governo irá reavaliar em conselho de ministros a situação do país e, em particular, o Estado de Calamidade nas 19 freguesias da região da Grande Lisboa que têm merecido maior atenção das autoridades.