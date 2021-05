Portugal regista 268 novos casos de covid-19 e um morto

16.994 pessoas devido à covid-19, sendo que não se registam mais de 10 mortes num único dia desde 1 de abril.

Em Portugal foram detetados nas últimas 24 horas mais 268 casos de infeção e contabilizada 1 morte devido à covid-19, segundo informa o boletim diário da DGS desta terça-feira, 11 de maio.Desde o início da pandemia morreram em Portugal já

Com os números desta terça-feira, a média a 7 dias sobe pela primeira vez desde o dia 25 de abril, para perto dos 328 novos casos diários.





Nas enfermarias estão esta terça-feira 257 pessoas, menos 20 do que na segunda-feira, o que corresponde ao menor número registado desde 26 de março de 2020. Nas unidades de cuidados intensivos estão também menos duas pessoas internadas, que contam agora com 71 doentes - o número mais baixo que se verifica desde 29 de setembro.





Em termos de novos casos, as regiões mais afetadas foram mais uma vez o Norte do país e a região de Lisboa e Vale do Tejo, que notificaram 88 e 84 novos casos, respetivamente. Já o Alentejo foi a região menos afetada, com apenas 12 novos casos nas últimas 24 horas. No Algarve registaram-se 15 novas infeções, 27 no Centro, 26 nos Açores e 16 na Madeira.



Norte regista única morte



Em termos de casos de infeção ativa, Portugal regista agora 21.708, menos 394 do que na segunda-feira, para o qual contribuiu sobretudo a recuperação de 661 pessoas em todo o território nacional. A zona com maior prevalência de doença é Lisboa e Vale do Tejo, responsável por 33% dos casos ativos no país.